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Ивермектин побеждает коронавирус в Индии

Здоровье

Уровень выздоровления от COVID-19 в индийском штате Уттар-Прадеш составляет колоссальные 98,7 процента, что может напрямую напрямую привести к широкомасштабному профилактическому применению ивермектина, что уже и делает правительство этой страны.

Ивермектин побеждает коронавирус в Индии

Уттар-Прадеш, расположенный на севере Индии, официально объявил, что все 33 его района теперь «свободны от коронавируса» благодаря использованию ивермектина.

Лекарство, изобретатели которого были удостоены Нобелевской премии, появившееся еще до COVID-19 обладает сильными противовирусными, а также противопаразитарными свойствами . По крайней мере, 44 рецензируемых исследования, 31 рандомизированное контролируемое исследование и реальный опыт показывают, что это безопасное и эффективное лечение COVID-19.

Еще в мае и июне 2020 года ивермектин широко вводили всем специалистам в области респираторной помощи, работающим в районе Уттар-Прадеш в Агра. В то время это был эксперимент, чтобы увидеть, как обстоят дела у пациентов.

По словам доктора Аншул Пэрик, было замечено, что «ни у кого из них не развился covid-19, несмотря на ежедневный контакт с пациентами, у которых был положительный результат теста на вирус».

После этого успешного испытания правительство штата решило официально санкционировать использование ивермектина в качестве лекарственного средства от covid-19 не только для медицинских работников, но и для граждан.

«Несмотря на то, что Уттар-Прадеш - штат с самым большим количеством и высокой плотностью населения, мы поддерживаем относительно низкий уровень положительных результатов и случаев заболевания на миллион населения», - пояснил Пэрик.

В августе официальные лица в Уттар-Прадеше выпустили уведомление, в котором врачам рекомендовалось принимать таблетки ивермектина по 12 мг, «чтобы сдержать воздействие пандемии».

«Это лекарство достаточно эффективно для защиты от COVID-19», - признало правительство. «Поэтому мы призываем каждого гражданина принимать его».

Тем временем в крошечном южном индийском штате Керала растет число новых «случаев» гриппа Фаучи. Причина в том, что вместо ивермектина Керала выбрала «вакцины от коронавируса».

«Керала включила ивермектин в рекомендации штата по лечению COVID в апреле, но ограничила его использование тяжелыми случаями или случаями с сопутствующим заболеванием, то есть зарезервировала его в качестве позднего лечения, если оно вообще использовалось», - сообщает WND .

«Керала полностью отказалась от употребления ивермектина 5 августа».

Однако Керала - скорее исключение, чем норма. В целом по Индии уровень вакцинации в настоящее время составляет около 5,8 процента, что делает ее одной из стран с наименьшим количеством инъекций в мире.

«Утверждают, что ивермектин также эффективен против обычного гриппа и многих других вирусных инфекций», - написал один из комментаторов WND . «Если это правда, неудивительно, что крупные фармацевтические компании хотели бы, чтобы об этом узнало как можно меньше людей».

«Ивермектин совершенно безопасен, но правительство не хочет, чтобы вы об этом знали», - отметил другой. «У препарата мало побочных эффектов, он прописывался миллионы раз и, как известно, убивает 21 вирус, включая SARS-CoV-2».

При населении 199 581 477 в Уттар-Прадеш количество новых случаев Covid-19 упало до 11 в понедельник, при этом всего 194 больных коронавирусом проходят лечение в этом индийском штате, сообщила вчера Times Of India. Сравните, как говорится, результаты с любой другой страной мира.

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Ивермектин при ковиде Дозировка
Автор: Павел Морозов, Куратор: Елена Андреева
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