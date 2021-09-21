Согласно исследованиям, те места, которые принято считать самыми "грязными" в квартире, например, как санузел, не так опасны и "населены" микробами, как повседневные вещи.
"Бактерии, вирусы, простейшие и грибы. Эти микробы передаются от человека к человеку или от человека к предмету", — говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Дарья Егорова.
По словам биолога, "вредоносной" может стать любая поверхность в доме, будь то журнальный стол или гаджет, передаёт "Dоктор Питер".
К примеру, в некоторых вещах микробы могут жить и размножаться целыми группами. Самыми "заселёнными" болезнетворными бактериями предметами учёные считают:
К примеру, в обычной домашней пыли, по данным учёных из университета Колорадо, живёт:
А вот на ободке унитаза или в раковине, бактерий гораздо меньше. Причиной этому — частая уборка в санузле и агрессивные моющие средства.
Ранее Pravda.Ru писала, что земные микробы смогут выжить в экстремальных условиях, в том числе и чистом водороде.
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