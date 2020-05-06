Специалисты из MIT доказали, что земные организмы способны выжить в условиях, отличающихся от атмосферы Земли.
Ученые создали для микробов сосуды и заполнили их водородом. Для проведения эксперимента также взяли сосуды, в которых сымитировали атмосферу нашей планеты. Испытуемыми были одноклеточные организмы — бактерии кишечной палочки и дрожжи.
"В процессе эксперимента было доказано, что микробы могут активно размножаться при земной атмосфере. Но они также очень активны в условиях, которые похожи на условия жизни на других планетах", — сообщили ученые.
Иными словами, земные организмы могут жить и в других условиях. Специалисты планируют продолжить свои исследования. Они намерены найти планету, атмосферные условия которой подходят для жизни более развитых организмов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в атмосфере Марса нашли ленты ионов металлов. Как сообщает NASA, такие данные были получены с зонда MAVEN.
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