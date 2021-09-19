Поддержание вашей иммунной системы в здоровом состоянии является ключом к сохранению здоровья. Помимо употребления свежих фруктов и овощей, вы можете помочь ей, заменив пару чашек чая в день травяными настоями.
Какими именно, рассказал медпортал NaturalNews.com
Бузина — кустарник с темно — фиолетовыми плодами. Они богаты антоцианами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ягоды бузины также обладают противомикробными свойствами, поэтому они являются обычным ингредиентом во многих лекарствах от простуды и гриппа.
Эхинацея — это трава, хорошо известная своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Он обычно используется в лекарствах от простуды и гриппа.
Цветы гибискуса содержат высокий уровень витамина С, который известен как отличный усилитель иммунитета. Витамин С стимулирует выработку белых кровяных телец — лимфоцитов и фагоцитов, которые защищают вас от инфекций.
Имбирь-отличное средство от расстройства желудка, тошноты и других проблем с пищеварением. А ещё он отлично подходит для повышения иммунитета, особенно в сезон простуды и гриппа.
Вы также можете добавлять больше имбиря в свои блюда, чтобы укрепить свою естественную защиту от инфекции.
Корень этого растения часто используется в медицинских целях, потому что он содержит глицирризин. Эксперты связывают с ним антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства корня солодки.
В традиционной китайской медицине используют корень солодки для укрепления иммунитета, облегчения кашля, облегчения боли и устранения мокроты.
Употребление ромашкового чая связано с заметным повышением уровня гиппурата в моче. Гиппурат является продуктом распада фенольных соединений. Некоторые из них связаны с повышенной антибактериальной активностью, что, в свою очередь, означает, что ромашковый чай укрепляет иммунную систему и предотвращает инфекции.
Мелисса — лимонная-это трава с ароматом лимона, которая происходит из того же семейства, что и мята. Может повысить иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С.
Мята перечная содержит ментол — соединение, которое помогает очистить носовые пазухи, может облегчить тошноту, которая часто сопровождает простуду.
Чай Пуэр — это ферментированный чай, он содержит соединения, называемые катехинами, которые могут усилить иммунную реакцию организма на инфекционные заболевания, такие как сезонный грипп и простуда.
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