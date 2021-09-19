9 трав, чай из которых повышает иммунитет

Поддержание вашей иммунной системы в здоровом состоянии является ключом к сохранению здоровья. Помимо употребления свежих фруктов и овощей, вы можете помочь ей, заменив пару чашек чая в день травяными настоями.

Какими именно, рассказал медпортал NaturalNews.com

Бузина

Бузина — кустарник с темно — фиолетовыми плодами. Они богаты антоцианами, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ягоды бузины также обладают противомикробными свойствами, поэтому они являются обычным ингредиентом во многих лекарствах от простуды и гриппа.

Чтобы приготовить чай из бузины, добавьте воду и сушеную бузину в кастрюлю. Нагревайте на сильном огне, пока он не закипит. Уменьшите огонь и варите в течение 30 минут. Дайте остыть около часа и процедите. При желании можно подсластить чай сырым медом.

Эхинацея

Эхинацея — это трава, хорошо известная своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Он обычно используется в лекарствах от простуды и гриппа.

Чтобы приготовить чай из эхинацеи, поместите цветы, листья или корни растения в чайную чашку. Залейте кипятком. Дайте настояться. Чем больше времени "потомиться" трава, тем более насыщенным будет вкус.

Гибискус

Цветы гибискуса содержат высокий уровень витамина С, который известен как отличный усилитель иммунитета. Витамин С стимулирует выработку белых кровяных телец — лимфоцитов и фагоцитов, которые защищают вас от инфекций.

Чтобы заварить чай из гибискуса, залейте цветы кипящей водой и потомите в течение 15-20 минут.

Имбирь

Имбирь-отличное средство от расстройства желудка, тошноты и других проблем с пищеварением. А ещё он отлично подходит для повышения иммунитета, особенно в сезон простуды и гриппа.

Чтобы приготовить имбирный чай, заварите ломтики корня растения в течение 10 минут. Процедите перед употреблением.

Вы также можете добавлять больше имбиря в свои блюда, чтобы укрепить свою естественную защиту от инфекции.

Корень солодки

Корень этого растения часто используется в медицинских целях, потому что он содержит глицирризин. Эксперты связывают с ним антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства корня солодки.

В традиционной китайской медицине используют корень солодки для укрепления иммунитета, облегчения кашля, облегчения боли и устранения мокроты.

Чтобы приготовить чай из солодки, нарежьте корень и настаивайте в течение пяти минут. Процедите перед употреблением.

Ромашка

Употребление ромашкового чая связано с заметным повышением уровня гиппурата в моче. Гиппурат является продуктом распада фенольных соединений. Некоторые из них связаны с повышенной антибактериальной активностью, что, в свою очередь, означает, что ромашковый чай укрепляет иммунную систему и предотвращает инфекции.

Чтобы заварить ромашковый чай, залейте три-четыре столовые ложки цветков ромашки кипятком и настаивайте в течение пяти минут.

Мелисса лимонная

Мелисса — лимонная-это трава с ароматом лимона, которая происходит из того же семейства, что и мята. Может повысить иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С.

Мелко нарежьте листья мелиссы и заварите их в течение 10 минут, чтобы приготовить чай из мелиссы.

Мята перечная

Мята перечная содержит ментол — соединение, которое помогает очистить носовые пазухи, может облегчить тошноту, которая часто сопровождает простуду.

Заварите свежие листья мяты перечной в течение трех — пяти минут-в зависимости от желаемой крепости. Можно добавить лимонный сок или мед.

Пуэр

Чай Пуэр — это ферментированный чай, он содержит соединения, называемые катехинами, которые могут усилить иммунную реакцию организма на инфекционные заболевания, такие как сезонный грипп и простуда.

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