Знакомы ли вы с целебными свойствами гранатов?

Гранат, один из старейших известных съедобных плодов, произрастающий в некоторых районах Ближнего Востока и Гималаев на севере Индии.

Семечки (зёрнышки) граната содержат необходимые питательные вещества и мощные соединения, многие из которых полезны для здоровья. С древнейших времён люди использовали гранаты для лечения множества заболеваний, включая брюшной тиф, сальмонеллезные и холерные инфекции, а также диарейные заболевания, такие как дизентерия.

Для решения вышеупомянутых проблем целители растирали кожуру граната в порошок. Затем чайную ложку этого порошка добавляли в чашку кипятка и настаивали от 1 до 15 минут. Напиток употребляли для снятия воспаления желудочно-кишечного тракта, лечения диареи и успокоения расстройства желудка.

Суперфрукт, богатый антиоксидантами*

Плоды граната обязаны своими целебными свойствами и пользой для здоровья антиоксидантам: антоцианам, флавоноидам и эллагитаннинам — известными своими противовоспалительными свойствами.

Антиоксиданты играют ключевую роль в поддержании здоровья вашего организма и защите его от болезней. Ваши клетки всегда находятся под угрозой из-за вредных химических веществ, вырабатываемых внутри вашего организма — свободных радикалов, которые способствуют старению и развитию различных заболеваний, повреждая здоровые клетки, белки и ДНК.

Для противодействия свободным радикалам ваше тело использует антиоксиданты. Они естественным образом вырабатываются вашим организмом, но также могут поступать из продуктов, которые вы едите.

Помимо защиты клеток от повреждений, антиоксиданты в гранатах снижают низкосортное воспаление, которое лежит в основе хронических заболеваний, например, болезней сердца и воспалений в кишечнике.

Гранаты также улучшают контроль артериального давления и сахара в крови, облегчают артрит, защищают от болезни Альцгеймера.

*по материалам сайта plantmedicine.news

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