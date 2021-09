Опубликован список продуктов, от которых стоит отказаться после 30 лет

Известный обозреватель из США Дана Ли Смит опубликовала статью на портале Eat This, Not That. В материале она рассказала о продуктах питания, которые не стоит употреблять в пищу после 30 лет.

Смит подчеркнула, что её публикация носит рекомендательный характер, однако попросила читателей отказаться от некоторой еды для сохранения здоровья. В перечень так называемых запретов внесены следующие продукты питания:

ароматизированные йогурты, содержащие много сахара;

алкогольные и безалкогольные коктейли;

сладкие газированные напитки;

жареное мясо с корочкой;

белый хлеб и сладкая выпечка;

консервированные фрукты;

соусы и чипсы.

По словам автора, в большинстве газированных напитков содержатся красители, которые могут вызвать онкологию. Вместе с тем алкогольные напитки и различные коктейли часто приводят к бессоннице.

Кроме того, все упомянутые продукты провоцируют снижение мягкости кожи и возникновение морщин, считает обозреватель. Смит также отметила, что избыток сахара в некоторой еде нередко влияет на снижение умственных способностей, выделение большого количества инсулина.

