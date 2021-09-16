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Опубликован список продуктов, от которых стоит отказаться после 30 лет

Здоровье » Здоровье и профилактика

Известный обозреватель из США Дана Ли Смит опубликовала статью на портале Eat This, Not That. В материале она рассказала о продуктах питания, которые не стоит употреблять в пищу после 30 лет.

Опубликован список продуктов, от которых стоит отказаться после 30 лет

Смит подчеркнула, что её публикация носит рекомендательный характер, однако попросила читателей отказаться от некоторой еды для сохранения здоровья. В перечень так называемых запретов внесены следующие продукты питания:

  • ароматизированные йогурты, содержащие много сахара;
  • алкогольные и безалкогольные коктейли;
  • сладкие газированные напитки;
  • жареное мясо с корочкой;
  • белый хлеб и сладкая выпечка;
  • консервированные фрукты;
  • соусы и чипсы.

По словам автора, в большинстве газированных напитков содержатся красители, которые могут вызвать онкологию. Вместе с тем алкогольные напитки и различные коктейли часто приводят к бессоннице. 

Кроме того, все упомянутые продукты провоцируют снижение мягкости кожи и возникновение морщин, считает обозреватель. Смит также отметила, что избыток сахара в некоторой еде нередко влияет на снижение умственных способностей, выделение большого количества инсулина. 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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