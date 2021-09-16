Россиян с низким гемоглобином предупредили об опасности

Член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая предупредила людей с низким гемоглобином об опасных последствиях этого состояния для здоровья. По словам врача, пациентам с такими проблемами нужно регулярно наблюдаться у специалистов.

Терапевт отметила, что у россиян со сниженным уровнем гемоглобина постоянно кружится голова, особенно во время активной деятельности или занятий спортом, снижается аппетит, появляется высокая утомляемость, уменьшается продуктивность и работоспособность.

"Заболевание чревато возможным развитием коллапса, снижением массы тела", — пояснила Бурнацкая в интервью "Известиям".

При этом она не советует проводить самодиагностику и назначать себе лекарственные препараты. Врач напомнила, что только профессионал способен поставить точный диагноз и выписать необходимые медикаменты для улучшения состояния.

Эксперт подчеркнула: сниженный уровень гемоглобина может быть признаком другого опасного заболевания, например, астенического синдрома. Его часто выявляют после тяжело перенесённых вирусных инфекций.

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