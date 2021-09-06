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Сертификаты ревакцинации будут действовать год

Здоровье

Срок действия QR-кодов после ревакцинации от коронавируса будет равняться году, а сам сервис по продлению сертификатов пациента в Москве заработает на следующей неделе. Такое сообщение сегодня, 6 сентября, в официальном Telegram-канале опубликовал столичный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сертификаты ревакцинации будут действовать год

QR-код генерируется в день введения однокомпонентной или первой дозы двухкомпонентной вакцины. Сразу после выпуска он приходит пациенту в виде СМС и становится доступен в электронной медицинской карте. Получить QR-код также можно через специальный сервис на портале mos.ru.

"Изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истёкшим сроком на сегодня нет", - уточняется в сообщении оперативного штаба.

QR-коды привившегося от коронавируса их владельцы смогут использовать при посещении мероприятий и учреждений, если обязательным условиям доступа сюда является наличие сертификата вакцинации.

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Автор: Максим Антипцев, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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