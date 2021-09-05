EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главный инфекционист США: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител
В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане
Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России
На Украине заявили о "тайных решениях" Киева и Вашингтона по Донбассу
"Переходим на дрова и солому": что ждёт Украину без российского газа?
У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус
"Талибан"* планирует наладить дипломатические отношения с Германией
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
СМИ: военные мятежники задержали президента Гвинеи

Как сделать свои собственные здоровые и безотходные травяные чайные смеси

Здоровье

Травяной чай является питательным напитком и помогает укрепить организм, особенно во время болезни. Травяные чаи можно купить уже в готовом виде, а можно выращивать самим.

Но знаете ли вы, что коммерчески приготовленные травяные чайные смеси проходят обработку и помещаются в пластиковую тару, которая не очень полезна для человека. Лучше выращивать травы у себя в саду или на подоконнике, говорится в статье, опубликованной в журнале Natural News

Травяной чай помогает укрепить иммунную систему, потому что в нём много витаминов и антиоксидантов. Ингредиенты для травяного чая также могут помочь улучшить здоровье пищеварительной системы, предотвратить простуду, снизить кровяное давление, уменьшить воспаление и даже снять беспокойство и стресс.

Если у вас есть домашний сад, выращивание различных трав и цветов для травяных чайных смесей гарантирует, что вы избежите пластиковых упаковок, что поможет сэкономить деньги и улучшить здоровье.

Вот некоторые цветы и травы, которые вы можете вырастить или купить для своих травяных чайных смесей:

  • Базилик
  • Ромашковый
  • Кинзы
  • Фенхель
  • Имбирь
  • Жасмин
  • Лаванда
  • Мелиссы
  • Лемонграсс
  • Лимонная вербена
  • Майоран
  • Мята
  • Розмарин
  • Мудрец
  • Стевии
  • Зверобой
  • Тимьян
  • Альт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Не любите чай? Это видео изменит ваше мнение
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Как сделать свои собственные здоровые и безотходные травяные чайные смеси
Главный инфекционист США: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител
В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане
Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России
На Украине заявили о "тайных решениях" Киева и Вашингтона по Донбассу
Не злите медведя: в тайных тюрьмах Донбасса могут пытать русских
"Переходим на дрова и солому": что ждёт Украину без российского газа?
У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус
"Талибан"* планирует наладить дипломатические отношения с Германией
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Здоровье
Врач назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Здоровье
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников