Как сделать свои собственные здоровые и безотходные травяные чайные смеси

Травяной чай является питательным напитком и помогает укрепить организм, особенно во время болезни. Травяные чаи можно купить уже в готовом виде, а можно выращивать самим.

Но знаете ли вы, что коммерчески приготовленные травяные чайные смеси проходят обработку и помещаются в пластиковую тару, которая не очень полезна для человека. Лучше выращивать травы у себя в саду или на подоконнике, говорится в статье, опубликованной в журнале Natural News

Травяной чай помогает укрепить иммунную систему, потому что в нём много витаминов и антиоксидантов. Ингредиенты для травяного чая также могут помочь улучшить здоровье пищеварительной системы, предотвратить простуду, снизить кровяное давление, уменьшить воспаление и даже снять беспокойство и стресс.

Если у вас есть домашний сад, выращивание различных трав и цветов для травяных чайных смесей гарантирует, что вы избежите пластиковых упаковок, что поможет сэкономить деньги и улучшить здоровье.

Вот некоторые цветы и травы, которые вы можете вырастить или купить для своих травяных чайных смесей:

Базилик

Ромашковый

Кинзы

Фенхель

Имбирь

Жасмин

Лаванда

Мелиссы

Лемонграсс

Лимонная вербена

Майоран

Мята

Розмарин

Мудрец

Стевии

Зверобой

Тимьян

Альт.

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