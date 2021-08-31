Врач Михаил Гинзбург рассказал о трёх диетах, которые вредят человеку

В Сети множество "экспертов" и способов быстро похудеть, однако есть диеты, к которым точно не стоит прибегать. Врач Михаил Гинзбург объяснил, каких методов борьбы с лишним весом надо избегать.

Белковая диета

Этот способ сбросить килограммы обычно рекомендуют людям, которые обожают мясо и спокойно живут без сладостей. Однако Михаил Гинзбург не одобрил эту диету, поскольку из-за неё возникает нагрузка на печень и почки.

Низкоуглеводная диета

Люди, которые худеют таким образом, отказываются от продуктов питания с большим количеством углеводов и увеличивают потребление белка с клетчаткой. Человек поедает много:

овощей;

отрубей;

зелени;

несладких фруктов.

Михаил Гинзбург прокомментировал эту диету:

"Появились данные, что длительное соблюдение низкоуглеводной диеты отнимает у человека в среднем от 3 до 3,5 лет жизни", — цитируют эксперта журналисты "Народных новостей".

Интервальное голодание

Специалист не отрицает пользу этого метода: из-за него повышается чувствительность к инсулину. Тем не менее, по словам диетолога, интервальное голодание может привести к уменьшению мышечной массы.

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