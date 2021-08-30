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Центр "Вектор": необходимости вакцинировать детей от COVID-19 сейчас нет

Здоровье

Вакцинацию детей от коронавирусной инфекции в России начинать пока ни к чему. Об этом, по информации ТАСС, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Центр "Вектор": необходимости вакцинировать детей от COVID-19 сейчас нет

"Сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. Дельта-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением", — сказал руководитель научного центра.

Вместе с тем он заявил, что из-за происходящих мутаций коронавируса существует вероятность появление такого его штамма, который будет представлять серьёзную опасность для детей. Тогда потребуется вакцина для них.

"Конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. <…> Мы должны иметь этот инструмент", — подчеркнул Ринат Максютов.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, на 30 августа в стране зарегистрировано 6901152 случая заражения COVID-19. Почти 6,2 млн заболевших выздоровели, 182429 умерли.

За последние сутки в РФ выявили 18325 заразившихся коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 792 случая летального исхода заболевания.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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