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Максимум с начала пандемии: в РФ за сутки зафиксировали 820 смертей от COVID-19

Здоровье

820 случаев летального исхода COVID-19 зарегистрировано за сутки в России, сообщил 26 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

Максимум с начала пандемии: в РФ за сутки зафиксировали 820 смертей от COVID-19

Суточный прирост числа смертей от коронавируса стал максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 14 августа. Тогда в России за сутки умерли от COVID-19 819 человек.

С начала пандемии в РФ умерли от коронавируса уже 179230 человек.

По состоянию на 26 августа в стране зарегистрировано 6824540 случаев заражения COVID-19, в том числе 19630 — за последние сутки. Более 6 млн заболевших выздоровели.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2021 года затраты на оказание медпомощи больным коронавирусом в России могут превысить 111 млрд рублей. Согласно прогнозу минздрава РФ, до конца года в стране могут заболеть COVID-19 около 4 млн человек.

В первом полугодии ФОМС потратил на медпомощь больным коронавирусом россиянам 218 млрд рублей. За полгода в российские больницы были госпитализированы 1,5 млн больных COVID-19.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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