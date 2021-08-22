EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хирург раскрыл секрет красоты Софии Ротару
В Мытищах загорелся торговый центр
В Германии рассказали о сроках завершения строительства "Северного потока — 2"
Зеленский заявил о флоте, который "разблокирует" Черноморский регион
В России могут повысить стоимость ОСАГО
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
ПФР назвал граждан, которые не получат страховую пенсию
Пушков рассказал, кто заплатит за "провал" США в Афганистане
Россия создаст защитные беспилотники

Ученые рассказали, какая еда может увеличить продолжительность жизни

Здоровье

Ученые из Мичиганского университета рассчитали, сколько времени отнимает или прибавляет продукт питания от продолжительности жизни.

Группа специалистов создала модель расчета, при помощи которой было оценено более 6000 блюд и продуктов питания.

В ходе исследования ученые выяснили, какие продукты отнимают больше всего времени от продолжительности жизни:

  • грамм колбасного изделия — минус 27 секунд жизни;
  • хот-дог — отнимает 36 минут жизни;
  • одна порция колы — минус 12,5 минут жизни.

Среди продуктов, повышающих продолжительность жизни, ученые выделили:

  • порция орехов — плюс 26 минут жизни;
  • лосось — прибавляет 16 минут.

По итогам исследования эксперты рекомендуют увеличить количество рыбы и растительной пищи в рационе. Об этом пишет The Telegraph.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

О качестве молочных продуктов
Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Ученые рассказали, какая еда может увеличить продолжительность жизни
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском
Режиссер Стефанович перед смертью показал интимную переписку с Пугачевой
В США придумали творческий способ борьбы с коронавирусом
Хирург раскрыл секрет красоты Софии Ротару
В Мытищах загорелся торговый центр
В Германии рассказали о сроках завершения строительства "Северного потока — 2"
Зеленский заявил о флоте, который "разблокирует" Черноморский регион
В России могут повысить стоимость ОСАГО
Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Ответ будет жёстким и адекватным": Захарова прокомментировала новые санкции США

официальный представитель МИД РФ прокомментировала введение США новых санкций против России

"Ответ будет жёстким и адекватным": Захарова прокомментировала новые санкции США
Подавший сигнал бедствия пассажирский самолёт приземлился в Москве
Происшествия
Подавший сигнал бедствия пассажирский самолёт приземлился в Москве
Мир. Новости мира
Названо имя россиянина, приплывшего за политическим убежищем в Японию
Новости Украины
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Необычная неделя
Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"
Политика. Новости и аналитика
"Равнение на русофобское крыло НАТО": МИД оценил недопуск судов РФ в порт Сеуты
Ученые запечатлели редкую космическую катастрофу
Наука и техника
Ученые запечатлели редкую космическую катастрофу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников