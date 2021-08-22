Ученые рассказали, какая еда может увеличить продолжительность жизни

Ученые из Мичиганского университета рассчитали, сколько времени отнимает или прибавляет продукт питания от продолжительности жизни.

Группа специалистов создала модель расчета, при помощи которой было оценено более 6000 блюд и продуктов питания.

В ходе исследования ученые выяснили, какие продукты отнимают больше всего времени от продолжительности жизни:

грамм колбасного изделия — минус 27 секунд жизни;

хот-дог — отнимает 36 минут жизни;

одна порция колы — минус 12,5 минут жизни.

Среди продуктов, повышающих продолжительность жизни, ученые выделили:

порция орехов — плюс 26 минут жизни;

лосось — прибавляет 16 минут.

По итогам исследования эксперты рекомендуют увеличить количество рыбы и растительной пищи в рационе. Об этом пишет The Telegraph.

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