Ученые из Мичиганского университета рассчитали, сколько времени отнимает или прибавляет продукт питания от продолжительности жизни.
Группа специалистов создала модель расчета, при помощи которой было оценено более 6000 блюд и продуктов питания.
В ходе исследования ученые выяснили, какие продукты отнимают больше всего времени от продолжительности жизни:
Среди продуктов, повышающих продолжительность жизни, ученые выделили:
По итогам исследования эксперты рекомендуют увеличить количество рыбы и растительной пищи в рационе. Об этом пишет The Telegraph.
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