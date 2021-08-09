Вопреки мифам, циркулирующим в социальных сетях, вакцины против COVID-19 не вызывают эректильной дисфункции и мужского бесплодия. Тогда как COVID-19 представляет риск для обоих заболеваний.
Статья, написанная по результатам последних исследований, проведенных учеными университета Майами, США, появилась сегодня на портале theconversation. com.
Команда, возглавляемая Ранджитом Рамасами, адъюнкт-профессором урологии, обнаружила потенциально далеко идущие последствия заражения коронавирусом для мужчин всех возрастов, которые хотят иметь детей.
Ученые проанализировали ткани вскрытия яичек шести мужчин, умерших от COVID-19. У всех было обнаружено уменьшенное количество сперматозоидов.
Биопсия яичек еще одного мужчина, переболевшего COVID, показала, что коронавирус все еще находится в них.
Кроме того, команда обнаружила, что COVID-19 влияет на пенис:
Примечательно, что у одного из них были только легкие симптомы COVID-19. Второй был госпитализирован.
"Это говорит о том, что даже те, кто имеет относительно легкий случай вируса, могут испытывать тяжелую эректильную дисфункцию после выздоровления", — говорит профессор Рамасами.
По его словам, ничего необычного или удивительного в этих результатах нет:
Например, вирусы паротита и Зика могут проникать в яички и вызывать воспаление. До 20% мужчин, инфицированных этими вирусами, будут иметь нарушенную выработку спермы.
"Дополнительные исследования моей команды, — цитирует автор статьи слова профессора-уролога, — принесли радостные новости. Исследование 45 мужчин показало, что вакцины являются безопасными для мужской репродуктивной системы. Это, значит, еще одна причина получить прививки — сохранить мужскую фертильность и половую функцию".
Учёные настоятельно рекомендуют всем мужчинам, переболевшим коронавирусом, обратиться к урологу.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.