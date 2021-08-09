Доказано: COVID может вызвать мужское бесплодие и сексуальную дисфункцию

Вопреки мифам, циркулирующим в социальных сетях, вакцины против COVID-19 не вызывают эректильной дисфункции и мужского бесплодия. Тогда как COVID-19 представляет риск для обоих заболеваний.

Статья, написанная по результатам последних исследований, проведенных учеными университета Майами, США, появилась сегодня на портале theconversation. com.

Команда, возглавляемая Ранджитом Рамасами, адъюнкт-профессором урологии, обнаружила потенциально далеко идущие последствия заражения коронавирусом для мужчин всех возрастов, которые хотят иметь детей.

Кратко об исследовании

Ученые проанализировали ткани вскрытия яичек шести мужчин, умерших от COVID-19. У всех было обнаружено уменьшенное количество сперматозоидов.

Биопсия яичек еще одного мужчина, переболевшего COVID, показала, что коронавирус все еще находится в них.

Кроме того, команда обнаружила, что COVID-19 влияет на пенис:

анализ ткани полового члена от двух мужчин, показал, что вирус оставался в них через семь-девять месяцев после постановки диагноза COVID-19. У обоих мужчин развилась тяжелая эректильная дисфункция, вероятно, потому что инфекция вызвала снижение кровоснабжения полового члена.

Примечательно, что у одного из них были только легкие симптомы COVID-19. Второй был госпитализирован.

"Это говорит о том, что даже те, кто имеет относительно легкий случай вируса, могут испытывать тяжелую эректильную дисфункцию после выздоровления", — говорит профессор Рамасами.

По его словам, ничего необычного или удивительного в этих результатах нет:

ученые знают, что другие вирусы проникают в яички и влияют на выработку спермы и фертильность.

Например, вирусы паротита и Зика могут проникать в яички и вызывать воспаление. До 20% мужчин, инфицированных этими вирусами, будут иметь нарушенную выработку спермы.

А что с вакцинами?

"Дополнительные исследования моей команды, — цитирует автор статьи слова профессора-уролога, — принесли радостные новости. Исследование 45 мужчин показало, что вакцины являются безопасными для мужской репродуктивной системы. Это, значит, еще одна причина получить прививки — сохранить мужскую фертильность и половую функцию".

Учёные настоятельно рекомендуют всем мужчинам, переболевшим коронавирусом, обратиться к урологу.