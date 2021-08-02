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Интеллект ребенка зависит от того, что он ест

Здоровье » Здравоохранение

Дети, которых кормят органической пищей имеют более высокие баллы по тестам, измеряющим интеллект и рабочую память.

Интеллект ребенка зависит от того, что он ест

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Pollution finds. 

Исследование, проведенное испанскими учеными из института Барселоны, использовало экспосомный подход к воздействию на окружающую среду, рассматривая совокупность всех экологических опасностей, с которыми сталкиваются дети, а не исследуя поочередно отдельные факторы образа жизни.

Как отмечает соавтор исследования Жорди Хульвес, доктор философии, “здоровые диеты, включая органические диеты, богаче, чем диеты быстрого питания, питательными веществами, необходимыми для мозга, такими как жирные кислоты, витамины и антиоксиданты, которые вместе могут улучшить когнитивные функции в детстве”.

В ходе работы были изучены показатели 1300 здоровых детей в возрасте 6-11 лет, включая

  • условия проживания на предмет уровня загрязнения и близости к природным пространствам,
  •  о факторах образа жизни, в том числе вредные привычки родителей, питание ребенка, физическую активность и прочие моменты повседневной жизни.

Затем были проведены как компьютерные, так и клинические тесты для определения интеллекта, функции внимания и рабочей памяти, оцениваемых вместе как когнитивные способности.

Результаты

Исследователи обнаружили, что дети, которые ели органическую пищу, демонстрировали более высокие показатели интеллекта и рабочей памяти.

Более низкие баллы по интеллектуальным тестам были связаны с употреблением детского фастфуда, теснотой в доме и воздействием табачного дыма.

ДЛЯ СПРАВКИ

 
  • Органические продукты – это продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок.
  • В переработке и производстве готовой продукции — запрещено рафинирование, минерализация и другие приёмы, которые снижают питательные свойства продукта, а также добавление искусственных ароматизаторов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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