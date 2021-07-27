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Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин Sputnik Light и AstraZeneca

Здоровье

Минздрав России одобрило совместное исследование вакцин против коронавируса AstraZeneca и Sputnik Light.

Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин Sputnik Light и AstraZeneca

Сведения об этом появились в Государственном реестре разрешений на клинические испытания.

  • В испытаниях,которые уже начались, примут участие 150 человек. Ожидается, что они закончатся 2 марта 2022 года.

Российский фонд прямых инвестиций (РДИФ), занимающийся распространением и продажей вакцины Sputnik V, приветствовал одобрение клинических испытаний двух вакцин.

"В настоящее время RDIF проводит совместные клинические испытания для объединения первого компонента Sputnik V -вакцины Sputnik Light — с вакцинами других иностранных производителей. В частности, вакцина Sputnik Light может использоваться в сочетании с другими вакцинами для повышения ее эффективности, в том числе против новых штаммов, которые появляются в результате мутации вируса", — подчеркнули в РДИФ.

Напомним, что в мае 2021 года Минздрав отказался от совместных исследований вакцины Sputnik V и препарата, разработанного британской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом на основании того, что отсутствовал ряд документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследований, а также для характеристики эффективности и безопасности лекарств.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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