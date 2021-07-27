Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин Sputnik Light и AstraZeneca

Минздрав России одобрило совместное исследование вакцин против коронавируса AstraZeneca и Sputnik Light.
Сведения об этом появились в Государственном реестре разрешений на клинические испытания.
Российский фонд прямых инвестиций (РДИФ), занимающийся распространением и продажей вакцины Sputnik V, приветствовал одобрение клинических испытаний двух вакцин.
"В настоящее время RDIF проводит совместные клинические испытания для объединения первого компонента Sputnik V -вакцины Sputnik Light — с вакцинами других иностранных производителей. В частности, вакцина Sputnik Light может использоваться в сочетании с другими вакцинами для повышения ее эффективности, в том числе против новых штаммов, которые появляются в результате мутации вируса", — подчеркнули в РДИФ.
Напомним, что в мае 2021 года Минздрав отказался от совместных исследований вакцины Sputnik V и препарата, разработанного британской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом на основании того, что отсутствовал ряд документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследований, а также для характеристики эффективности и безопасности лекарств.
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