Диетолог дала советы по питанию гипертоникам

Людям, страдающим гипертонией, не рекомендуется употреблять жареную и жирную пищу, а также алкогольные напитки, сообщила в интервью Nation News врач-диетолог Дарья Русакова.

Также важно контролировать потребление соли. Дело в том, что этот продукт сдерживают воду, вследствие чего у гипертоников могут появиться отёки или повыситься давление.

Суточный объём соли не должен превышать чайную ложку, отметила эксперт.

Также следует контролировать количество выпитой жидкости. В рацион должны входить белок, салаты из фруктов и овощей.

"Продукты, содержащие кофеин, газированные напитки, энергетики противопоказаны данной категории людей", — добавила Русакова.

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