Главврач московской больницы предупредила о новом штамме коронавируса

Главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко предупредила о возможности новой волны коронавируса осенью. И назвала условие, которое позволит этой волны избежать. Ничего необычного в этом условии нет.

По словам Лысенко, дабы избежать негативного сценария, необходимо получить устойчивый иммунитет. А получить его можно только при массовой вакцинации.

Как пояснила врач, если вакцинировано относительно небольшие группы людей, то вирус начнет быстрее "привыкать" к вакцине. По ее словам, при таком сценарии вирус приобретет "черты", против которой вакцина окажется бессильна.

Сейчас, отметила Марьяна Лысенко, производители во всем мире работают над тем, чтобы сделать вакцины столь же эффективными против индийского штамма коронавируса, какими они являются в отношении уханьского штамма. Но если появится новый штамм, то разработать против него новую вакцину будет крайне проблематично, отметила главврач московской больницы в интервью российскому обществу "Знание".

Она также сообщила, что сейчас среди заболевших много молодых людей в возрасте 18-20 лет, а средний возраст составляет 44 года.

В понедельник в российской столице зафиксировали наименьший за почти два месяца прирост заболевших коронавирусом. Было зафиксировано 2629 случаев заболевания. Меньше заражений было 31 мая, тогда коронавирусом в Москве заболели 2614 человек.