Чечевица снижает уровень сахара в крови. Эффективно и быстро

Поддерживать здоровый уровень сахара в крови помогает чечевица, богатая клетчаткой и белком.

Такой вывод озвучила группа канадских учёных по результатам проведённого исследования. Отчёт опубликован на медпортале Food News.

Согласно полученным данным, замена половины порции картофеля или риса чечевицей может помочь снизить уровень сахара в крови более чем на 20%.

Лечение диабета: замена картофеля или риса чечевицей

В исследовании приняли участие 24 здоровых взрослых человека, которые ели одно из четырех блюд:

только белый рис,

половину порции белого риса и половину порции большой зеленой чечевицы,

половину белого риса и половину маленькой зеленой чечевицы,

половину белого риса и половину красной чечевицы.

Исследователи измерили уровень сахара в крови участников до того, как они съели назначенное блюдо, и снова через два часа после еды. Эксперимент повторили с картофелем вместо белого риса.

Результат:

уровень сахара в крови упал, когда половина крахмала в одном приеме пищи была заменена любым типом чечевицы.

"Чечевица, вероятно, снижает уровень сахара в крови, замедляя пищеварение и высвобождение сахара из крахмала в кровоток, — говорится в опубликованном отчёте. — Когда ваше тело медленно поглощает сахар, вы не испытываете всплесков сахара в крови. Наличие высокого уровня сахара в крови в течение определенного периода времени может подвергнуть вас риску развития диабета 2 типа. В ходе исследования было доказано: употребление чечевицы может снизить этот риск".

Полезная "побочка" чечевицы

Бобовые, такие как чечевица, содержат компоненты, которые ингибируют ферменты, участвующие в поглощении сахара.

Клетчатка в бобовых стимулирует хорошие кишечные бактерии вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень сахара в крови.

Белок помогает предотвратить скачки сахара в крови, замедляя пищеварение.

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