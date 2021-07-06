Чечевица снижает уровень сахара в крови. Эффективно и быстро

Поддерживать здоровый уровень сахара в крови помогает чечевица, богатая клетчаткой и белком.
Такой вывод озвучила группа канадских учёных по результатам проведённого исследования. Отчёт опубликован на медпортале Food News.
Согласно полученным данным, замена половины порции картофеля или риса чечевицей может помочь снизить уровень сахара в крови более чем на 20%.
В исследовании приняли участие 24 здоровых взрослых человека, которые ели одно из четырех блюд:
Исследователи измерили уровень сахара в крови участников до того, как они съели назначенное блюдо, и снова через два часа после еды. Эксперимент повторили с картофелем вместо белого риса.
Результат:
"Чечевица, вероятно, снижает уровень сахара в крови, замедляя пищеварение и высвобождение сахара из крахмала в кровоток, — говорится в опубликованном отчёте. — Когда ваше тело медленно поглощает сахар, вы не испытываете всплесков сахара в крови. Наличие высокого уровня сахара в крови в течение определенного периода времени может подвергнуть вас риску развития диабета 2 типа. В ходе исследования было доказано: употребление чечевицы может снизить этот риск".
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