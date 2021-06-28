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Губернатора Краснодарского края заметили с антиковидным бейджем

Здоровье

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев был замечен с антиковидным бейджем. Эффективность таких приспособлений в защите от коронавируса научно не доказана.

Губернатора Краснодарского края заметили с антиковидным бейджем

Производители подобного рода "блокатора вирусов" уверяют, что подобные приспособления уничтожают микроорганизмы в радиусе метра. В состав "блокатора" входят диоксид хлора и антисептик.

В пресс-службе правительства Краснодарского края изданию "Подъем" заявили, что Кондратьев носит бейдж с самого начала пандемии. При этом там подчеркнули, что глава региона сделал прививку еще в январе. И готов сделать повторную, если антител будет меньше.

Напомним, на прошлой неделе  Вениамин Кондратьев распорядился, чтобы с 1 августа туристов, приезжащих на курорты региона, принимали только с сертификатом о вакцинации (за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания).

Ну а возвращаясь к теме "антиковидных бейджей", напомним, что в начале пандемии, в апреле прошлого года, с подобным был замечен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам он говорил, что купил этот бейдж в аптеке и не уверен в его эффективности. Впоследствии Дмитрий Песков от "блокатора вируса" отказался.

С бейджами ранее замечали и депутатов Госдумы. Однако, еще раз отметим, нет никаких доказательств того, что они хоть сколько-нибудь эффективны.

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Автор: Олег Артюков
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