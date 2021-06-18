Учёные продолжают открывать всё новые целебные свойства куркумы. И удивляются "гениальности" этой ярко-жёлтой азиатской специи.
Куркума — многолетнее растение из семейства имбирных, произрастающее в тропических регионах Азии. Корни куркумы имеют интенсивно жёлтый цвет, ярко выраженный аромат и мягко-пряный вкус со слегка горькой ноткой. Специя традиционно используется в кулинарии, а в последнее время набирает популярность её лечебное применение.
Куркума способна обеспечить идеальное начало дня для всего организма, если просто добавить немного этой специи в стакан тёплой воды, хорошо размешать и немедленно выпить, говорят специалисты. Среди причин, почему стоит это делать по утрам, называются следующие:
Исследователи уверены, что эта удивительная специя открыла им ещё далеко не все свои секреты, пишет Focus.
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