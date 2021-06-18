EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алла Бут доверит защиту своего мужа лучшим американским адвокатам
Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты
Лодочник из Индии выловил из реки коробку с живой новорожденной девочкой
Сергей Соколкин: "У олигархов нет Родины"
Стало известно о жертвах Кейт Миддлтон ради брака с принцем Уильямом
Подмосковные полицейские спасли котёнка, остановив движение на дороге
Путин - Байден: саммит надежд, но не решений
Эксперт: закон об эвакуации сведут на нет
Геннадий Онищенко оценил идею запретить женщинам употреблять алкоголь

Почему стоит включить в свой рацион куркуму, рассказали учёные

Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные продолжают открывать всё новые целебные свойства куркумы. И удивляются "гениальности" этой ярко-жёлтой азиатской специи.

Почему стоит включить в свой рацион куркуму, рассказали учёные

Куркума — многолетнее растение из семейства имбирных, произрастающее в тропических регионах Азии. Корни куркумы имеют интенсивно жёлтый цвет, ярко выраженный аромат и мягко-пряный вкус со слегка горькой ноткой. Специя традиционно используется в кулинарии, а в последнее время набирает популярность её лечебное применение.

Куркума способна обеспечить идеальное начало дня для всего организма, если просто добавить немного этой специи в стакан тёплой воды, хорошо размешать и немедленно выпить, говорят специалисты. Среди причин, почему стоит это делать по утрам, называются следующие:

  • Куркума обладает противовоспалительными свойствами;
  • Защищает мозг, предотвращая отложение определённых белковых комплексов, связанных с болезнью Альцгеймера;
  • Один грамм куркумы оптимизирует память на шесть часов;
  • Обладает противораковыми свойствами;
  • Улучшает пищеварение, устраняя вздутие живота и ощущение переедания;
  • Содержащийся в куркуме турмерин стимулирует печень выделять больше желчных кислот, которые связываются с жирами из пищи, улучшая их усвоение;
  • А куркумин обеспечивает антиоксидантную защиту сердцу и сосудам;
  • Способна облегчать депрессивное состояние.

Исследователи уверены, что эта удивительная специя открыла им ещё далеко не все свои секреты, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПИТЬ ВОДУ С КУРКУМОЙ КАЖДОЕ УТРО
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Почему стоит включить в свой рацион куркуму, рассказали учёные
Немецкий врач развеял миф о безвредности низкого кровяного давления
Капуста и шпинат замедляют процесс старения мозга
Газманов жёстко ответил отправившей его на пенсию Серябкиной
Экс-премьер Украины оценил "деятельность" Киева перед саммитом России и США
Алла Бут доверит защиту своего мужа лучшим американским адвокатам
Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты
Лодочник из Индии выловил из реки коробку с живой новорожденной девочкой
Леонид Рошаль призвал сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Сергей Соколкин: "У олигархов нет Родины"
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Не освоился: встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи
Мир. Новости мира
Не освоился: встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Новости Симферополя
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Игорь Буккер Агенты "Моссада" в иранском руководстве Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Мир. Новости мира
Россия обещала помочь Белоруссии, а не спасать лично Лукашенко
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Мир. Новости мира
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников