Почему стоит включить в свой рацион куркуму, рассказали учёные

Учёные продолжают открывать всё новые целебные свойства куркумы. И удивляются "гениальности" этой ярко-жёлтой азиатской специи.

Куркума — многолетнее растение из семейства имбирных, произрастающее в тропических регионах Азии. Корни куркумы имеют интенсивно жёлтый цвет, ярко выраженный аромат и мягко-пряный вкус со слегка горькой ноткой. Специя традиционно используется в кулинарии, а в последнее время набирает популярность её лечебное применение.

Куркума способна обеспечить идеальное начало дня для всего организма, если просто добавить немного этой специи в стакан тёплой воды, хорошо размешать и немедленно выпить, говорят специалисты. Среди причин, почему стоит это делать по утрам, называются следующие:

Куркума обладает противовоспалительными свойствами;

Защищает мозг, предотвращая отложение определённых белковых комплексов, связанных с болезнью Альцгеймера;

Один грамм куркумы оптимизирует память на шесть часов;

Обладает противораковыми свойствами;

Улучшает пищеварение, устраняя вздутие живота и ощущение переедания;

Содержащийся в куркуме турмерин стимулирует печень выделять больше желчных кислот, которые связываются с жирами из пищи, улучшая их усвоение;

А куркумин обеспечивает антиоксидантную защиту сердцу и сосудам;

Способна облегчать депрессивное состояние.

Исследователи уверены, что эта удивительная специя открыла им ещё далеко не все свои секреты, пишет Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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