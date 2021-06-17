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Немецкий врач развеял миф о безвредности низкого кровяного давления

Здоровье » Здоровье и профилактика

Считается, что лучше жить с низким кровяным давлением, чем с высоким. Однако не всё так однозначно: низкое давление может быть признаком серьёзного заболевания.

 

Уже давно не вызывает сомнений, что высокое давление повреждает сосуды. С низким давлением — другая история: распространено мнение, что давление не может быть "слишком низким", поскольку оно не перенапрягает сердце и сосуды. Но это не совсем так, уточнил Роберт Швингер, главный врач Klinikum Weiden, Германия.

"При низком кровяном давлении необходимо различать, поражён ли здоровый молодой человек, или тот, кто болен или значительно старше", — пояснил врач.

Низкое давление: цифры

 

Идеальным уровнем артериального давления считается 120/80. О низком давлении говорят при следующих показателях:

  • Женщины — 100/60;
  • Мужчины — 110/70.

Низкое кровяное давление не считается болезнью, поэтому нет точных данных о количестве людей, у которых оно имеется.

"Однако отмечается, что людей с низким кровяным давлением значительно меньше, чем со слишком высоким", — подчеркнул доктор.

Типичные симптомы

  • Головокружение;
  • Нарушение зрения;
  • Звон в ушах;
  • Обморок;
  • Головные боли;
  • Неуверенная походка;
  • Сердцебиение.

"Если возникают симптомы, вы должны прояснить их, независимо от того, молоды ли вы, стары, больны или здоровы", — прокомментировал доктор Швингер.

Причины низкого давления

 

Гипотензия может быть первичной, обусловленной типом конституции. От неё чаще всего страдают молодые, рослые и стройные женщины, которые не занимаются спортом. Вторая причина — образ жизни, а точнее — "удовольствия, которые сталкивают давление в подвал", говорит доктор.

  • Интоксикации алкоголем или наркотическими средствами;
  • Никотин;
  • Солнечные ванны.

Кроме того, причиной низкого давления могут стать следующие заболевания:

  • Эндокринные нарушения обмена веществ;
  • Сердечно-сосудистые заболевания;
  • Нейрогенные расстройства.

Помимо этого, "уронить" давление могут слишком большие дозы препаратов против высокого давления. Медики также выделяют ортостатическую гипотензию — она проявляется головокружением при резком вставании, но стоит сесть или лечь — дискомфорт исчезает.

Прогнозы

"Для молодых, здоровых людей низкое кровяное давление, скорее всего, означает хороший прогноз здоровья, потому что оно почти не напрягает организм. Кроме того, в этой возрастной группе с взрослением, как правило, кровяное давление нормализуется само по себе", — приводит слова эксперта Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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