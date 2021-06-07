Часто употребление кофе в три раза повышает риск развития глаукомы. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай.
Это первая научная работы, демонстрирующая диетико-генетическое взаимодействие при глаукоме.
Учёные использовали Биобанк Великобритании, крупномасштабную популяционную биомедицинскую базу данных.
Они проанализировали записи более 120 тыс. участников в период с 2006 по 2010 годы. Участниками исследования были люди в возрасте от 39 до 73 лет.
Все добровольцы заполняли диетические анкеты, также указывая количество употребляемых напитков и продуктов с кофеином.
Кроме того, испытуемые ответили на вопросы о состоянии своего зрения, в том числе о том, есть ли у них или у их родственников глаукома. Через три года после начала исследования у них проверили внутриглазное давление и измерили глаза.
У результате учёные пришли к выводу, что пациентам с семейным анамнезом глаукомы необходимо сократить потребление кофеина.
Результаты исследования были опубликованы в июньском выпуске журнала Ophthalmology.
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