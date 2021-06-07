По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 50 лет количество полных людей во всём мире увеличилось более чем в три раза. Причём ожирение наблюдается не только у взрослых, но и у детей, сообщает сайт Москва 24.
Отчасти это связано с тем, что современные дети ведут малоподвижный образ жизни, отдавая предпочтение просмотру развлекательного контента в телефонах и планшетах.
Любимым лакомствами школьников стали бургеры, наггетсы, пицца и картошка фри.
Пищевые привычки формируются у ребёнка в возрасте до 6 лет, поэтому очень важно в этот период приучать его к здоровой пище. Бургерные следует обходить стороной, а своё чадо кормить только домашней едой.
В отказе от фастфуда есть небольшой минус. Например, дети-зожники часто остаются голодными на чужих праздниках, где гостей угощают пиццей и наггетсами. А в поездках заведения фастфуда часто оказываются единственным местом, где можно быстро перекусить. Ребёнок, привыкший к здоровой еде, вряд ли будет есть бургер. Но все это лишь незначительная плата за жизнь без фастфуда.
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