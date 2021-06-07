Диетолог объяснила, почему мороженое нужно есть в первой половине дня

Мороженое — один из самых популярных летних продуктов, ведь это лакомство хорошо охлаждает. О том, на что обращать внимание при выборе мороженого, в интервью RT рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По словам специалиста, очень важно, чтобы в состав мороженого не входили растительные жиры и пальмовое масло. А тем, кто не хочет набрать лишние килограммы, следует присмотреть к мороженому с заменителем сахара.

Также сейчас продаётся протеиновое мороженое с высоким содержанием белка.

Лучшее время для употребления лакомства — до 15 часов. Это связано с тем, что до трёх часов у человека быстрее происходит обмен веществ.

Для людей с непереносимостью лактозы подойдёт фруктовый лёд, а ещё лучше — сорбент, так как в нём содержится меньше сахара.

Кроме того, мороженое можно сделать и в домашних условиях.

"Взбить в блендере фрукты и заморозить их в баночке — фактически получится тот же самый сорбет", — пояснила Писарева.

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