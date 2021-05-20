Как бросить курить и не растолстеть

Многие курильщики не спешат отказываться от вредной привычки, так как боятся прибавить в весе. По данным специалистов, средние показатели нежелательной прибавки колеблются от 4 до 10 кг. О том, как этому противостоять, сообщает сайт Москва 24.

Кардиолог, диетолог-консультант Асият Хачирова отмечает, что одна пачка сигарет в день сжигает 200 ккал за счёт возбуждения нервной системы. Для организма это очень вредно.

"Никотин подавляет синтез гормона грелина, отвечающего за хороший аппетит, то есть в процессе курения притупляется чувство голода. Кроме того, никотин влияет на распад гликогена в печени, который, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови и снижает аппетит", — пояснила специалист.

Каждый раз, когда бросающему курить человеку захочется что-то съесть, нужно задуматься, действительно ли это чувство голода или просто попытка заткнуть эмоциональную дыру от отсутствия сигарет.

Никакого фастфуда

Курильщику нужно отказаться от фастфуда, жирной, острой и копчёной пищи, а также от тортов, печенья и пирожных. Рекомендуется есть 3-4 раза в день.

"Половину тарелки на обед и ужин должны занимать овощи. В них содержится клетчатка, которая поможет быстрее очистить печень и кишечник от продуктов распада никотина. Кроме того, она заполнит желудок и продлит насыщение от приема пищи", — пояснила Хачирова.

Также в рационе должны присутствовать продукты, содержащие витамин C.

Что съесть, чтобы похудеть?

Нутрициолог Нонна Ковалевская рекомендует тем, кто всё же решил избавиться от никотиновой зависимости, запастись сырыми орехами — миндалём и кешью. Также можно приобрести грецкие и бразильские орехи.

Их нужно замочить в воде на 8-12 часов и употреблять 2-3 раза в день по несколько штук.

А вот жареные орешки, семечки и леденцы лучше исключить из рациона, так как в этих продуктах содержится большое количество "невидимых" калорий.

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