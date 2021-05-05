Коронавирусную инфекцию можно определить по ногтям, утверждает британский профессор Тим Спектор.
По его словам, у переболевших людей на ногтях появляются линии или бороздки, сообщает Metro.
Ногти регенерируют, имея определённый предел в росте в момент начала заболевания и после выздоровления, пояснил учёный.
На отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Но так как они отрастают довольно долго, результаты могут быть заметны не сразу.
"Ковидные ногти" наблюдаются не у всех переболевших коронавирусом. Данный симптом стоит наравне с сыпью, появлением морщин и др.
Также к посткоронавирусным симптомам относятся кожные заболевания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?