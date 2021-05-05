Британский профессор назвал неожиданное последствие COVID-19

Коронавирусную инфекцию можно определить по ногтям, утверждает британский профессор Тим Спектор.

По его словам, у переболевших людей на ногтях появляются линии или бороздки, сообщает Metro.

Ногти регенерируют, имея определённый предел в росте в момент начала заболевания и после выздоровления, пояснил учёный.

На отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Но так как они отрастают довольно долго, результаты могут быть заметны не сразу.

"Ковидные ногти" наблюдаются не у всех переболевших коронавирусом. Данный симптом стоит наравне с сыпью, появлением морщин и др.

Также к посткоронавирусным симптомам относятся кожные заболевания.

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