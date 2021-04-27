Сотрудников "скорой" поздравляют с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Всех причастных к нему уже поздравил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил важность этой службы в том числе во время пандемии.

А президент РФ Владимир Путин в этот день посетит в городе Пушкине в Санкт-Петербурге новое здание скорой помощи. Кстати, праздник был утвержден год назад по инициативе главы государства.

"Открытие отделения <…> позволило улучшить показатели доступности медицинской помощи для населения, решить проблему большой зоны обслуживания, повысить профессиональные навыки медицинского персонала выездных бригад скорой медицинской помощи, снизить вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников учреждения", — утверждает пушкинская администрация по словам ТАСС.

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