Врачи развеяли главный миф о холестерине

Принято считать, что холестерин, который попадает в организм человека через пищу, очень опасен для здоровья. Однако врачи из американской ассоциации сердца утверждают, что это не так.

Причиной развития заболеваний сердца и сосудов являются другие вещества, а именно насыщенные жиры, сообщает CNN.

Большая часть холестерина образуется уже в самом организме, пояснил профессор Стивен Деврис.

Если человек ест большое количество содержащих холестерин продуктов, то организм сможет его переработать, но делает он это только до определённого уровня. А вот насыщенные жиры могут привести к закупорке сосудов, нарушать кровообращение и повышать риск инфаркта и инсульта.

Источники насыщенных жиров — это пальмовое масло, молочные продукты, свинина и говядина.

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