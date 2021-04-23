Мясников раскрыл предупреждающие симптомы инфаркта

Многие люди знают, по каким признакам можно определить инфаркт, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Речь идёт о таких симптомах, как: боли за грудиной, одышка, потливость, слабость, проблемы с речью, изжога.

Но также необходимо учитывать и другие факторы, например, пол и возраст того, у кого появились эти симптомы. Так, у женщин, по словам Мясников, выше риск возникновения инфаркта после 50 лет, а у мужчин — после 45 лет.

Кроме того, большую роль играет наследственность. Важно знать, какие ранние признаки инфаркта были у родственников.

К факторам риска возникновения инфаркта относятся: высокий уровень "плохого" холестерина низкой плотности и сахара, гипертония, никотиновая зависимость, лишний вес и малоподвижный образ жизни.

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