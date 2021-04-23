Диетолог Шмелёва: яблоки снижают риск развития рака

Яблоки - источник огромного количества витаминов и микроэлементов. Более того, этот фрукт способствует снижению риска развития рака, сообщила в интервью "Звезде" врач-диетолог Ольга Шмелёва.

Дело в том, что в яблоках содержится много витамина C. Он обладает свойствами антиоксиданта и играет важную роль в профилактике онкологических заболеваний.

Кроме того, яблоки — источник клетчатки, благодаря чему употребление данного фрукта способствует нормализации работы кишечника. Также в яблоках содержится много железа, благодаря которому в организме лучше усваивается мясная пища.

Людям с лишним весом, а также тем, кто страдает инсулин-резистентностью, специалисты рекомендует отказаться от употребления яблок сладких сортов и переключиться на более кислые.

Они не менее полезные, чем сладкие, но в них содержится меньше фруктозы, поэтому употребление кислых яблок не даёт нагрузку на поджелудочную железу.

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