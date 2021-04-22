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Употребление сладостей повышает риск ранней смерти

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ранний инфаркт зависит от двух стилей питания человека. К такому выводу пришла международная группа учёных.

Употребление сладостей повышает риск ранней смерти

Они провели исследование, в ходе которого изучили данные британского биобанка UK Biobank. Научная работа опубликована в издании BMC Medicine.

Медицинские специалисты сообщили, что есть два главных варианта диет, которые могут привести к ранней смерти человека.

Они изучили данные о 116,8 тыс. пациентах в возрасте от 37 до 73 лет. Эксперимент начался в 2006 году. В течение четырёх лет участники исследования предоставляли специалистам данные о своём здоровье и питании.

Опасные диеты

Оказалось, что может существовать связь между ранней смертью из-за сердечно-сосудистых заболеваний и стилем питания.

Так, по мнению учёных, риск ранней смерти выше у людей, которые потребляют много шоколада, кондитерских изделий, белого хлеба, масла. При этом их рационе мало фруктов и овощей.

Вторая диета включает в себя фруктовые соки, джемы, шоколад, сахар, безалкогольные напитки, сыр и масло.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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