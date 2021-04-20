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Кардиолог Иванов: "Кофе очень здорово истощает организм"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Широко распространено мнение о том, что людям с низким давлением нужно пить кофе. О том, так ли это на самом деле, в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал кардиолог Сергей Иванов.

По словам врача, данной категории пациентам следует пить больше воды. А вот стимуляторы — большое количество кофе, препараты, содержащие кофеин, — им не нужны. Они только навредят организму.

"Кофеиновая зависимость очень здорово истощает организм, сердечно-сосудистую систему, нервную систему. С кофе надо быть осторожным", — сказал он.

Если наблюдается резкое изменение показателей давления, то необходимо обратиться к специалисту.

Ранее "Правда.Ру" писала о 13 шокирующих фактах о кофе.

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Как влияет кофе на давление?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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