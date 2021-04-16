Диетолог назвал продукты, нарушающие выработку женских гормонов

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью изданию Москва 24 перечислил продукты, употребление которых негативно отражается на выработке эстрогенов — женских гормонов.

В первую очередь, это продукты, содержащие большое количество сахара, в частности, шоколад.

"Также стоит отметить программы питания, которые содержат низкое количество жиров, они тоже будет снижать выработку, то есть общий рацион", — пояснил Арзамасцев.

Негативно на выработку женских гормонов влияют любые продукты, содержащие трансжиры, мясные полуфабрикаты и алкоголь.

А вот употребление рыбы, зелени, оливкового и льняного масла способствует выработке эстрогенов.

"Если, допустим, человек любит есть сладкое, то продукты, которые богаты клетчаткой, они в принципе будут чуть нивелировать отрицательное действие сахаров, поскольку они немного снижают их усвоение", — заключил врач.

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