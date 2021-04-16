"Спутник V" мог бы помочь животным

Антикоронавирусная вакцина "Спутник V" могла бы хорошо защищать от COVID-19 животных, полагает глава НИИ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить… Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает", — прокомментировал он этот вопрос РИА "Новости".

Причиной своей уверенности он назвал то, что во вверенном ему НИИ все доклинические исследования вакцины проходили именно на животных.

Ранее сообщалось, что в Австрии могут одобрить "Спутник V" в обход EMA.

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