Качество и воля: в Австрии могут одобрить "Спутник V" в обход EMA

Продолжаются проверки "Спутника V" на предмет возможности его применения в странах ЕС. Пока европейский регулятор EMA занят работой на благо всего ЕС, слово касательно вакцины берут политики отдельных стран союза.

Ранее, напомним, "Спутник V" стал камнем преткновения для чиновников Испании. Теперь же рассказать о перспективах применения российской вакцины решила генеральный директор общественного здравоохранения Австрии Катарина Райх.

Райх отметила, что ранее канцлер страны Себастьян Курц пообещал: если в EMA будут затягивать процедуру, страна просто-напросто разрешит российскую разработку на национальном уровне.

"Альтернатива — это экстренное одобрение при определенных условиях. Если будет процесс контроля качества с привлечением выдающихся экспертов и политическая воля, мы сможем договориться по этому поводу", — заявила Райх для газеты Presse.

Данные по "Спутнику V", отметила она, у австрийских экспертов есть, ими уже занимаются. Сейчас Австрии интересно следующее: сколько ещё времени будет работать EMA?

"Очевидно, что нам нужно принять решение до лета. После лета нам уже не нужны дозы вакцины", — объяснила Райх.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.