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Качество и воля: в Австрии могут одобрить "Спутник V" в обход EMA

Мир

Продолжаются проверки "Спутника V" на предмет возможности его применения в странах ЕС. Пока европейский регулятор EMA занят работой на благо всего ЕС, слово касательно вакцины берут политики отдельных стран союза.

Качество и воля: в Австрии могут одобрить "Спутник V" в обход EMA

Ранее, напомним, "Спутник V" стал камнем преткновения для чиновников Испании. Теперь же рассказать о перспективах применения российской вакцины решила генеральный директор общественного здравоохранения Австрии Катарина Райх.

Райх отметила, что ранее канцлер страны Себастьян Курц пообещал: если в EMA будут затягивать процедуру, страна просто-напросто разрешит российскую разработку на национальном уровне.

"Альтернатива — это экстренное одобрение при определенных условиях. Если будет процесс контроля качества с привлечением выдающихся экспертов и политическая воля, мы сможем договориться по этому поводу", — заявила Райх для газеты Presse.

Данные по "Спутнику V", отметила она, у австрийских экспертов есть, ими уже занимаются. Сейчас Австрии интересно следующее: сколько ещё времени будет работать EMA?

"Очевидно, что нам нужно принять решение до лета. После лета нам уже не нужны дозы вакцины", — объяснила Райх.

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Курц допустил регистрацию Спутника V в Австрии в обход Евросоюза
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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