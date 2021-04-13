Родимые пятна могут "рассказать" о наличии рака кожи

Родимые пятна могут свидетельствовать о возникновении рака кожи, утверждают британские врачи.

Согласно статье в Express, следует быть внимательным к любым новым пятнам на коже, которые появляются после 21 года жизни. Еще большему опасению следует подвергать любые изменения пятен уже имеющихся. И особенно волновать должны родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более трех недель.

Любой из этих признаков, по данным специалистов, может говорить о раке кожи. При их обнаружении необходимо пройти обследование у онколога.

Ранее была названа диета, снижающая риск рака и сердечных заболеваний — так называемая средиземноморская.

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