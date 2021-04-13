Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Миннесоте отстранён управляющий города после гибели чернокожего
Савченко: власти Украины плюют на воевавших в Донбассе
С "Фукусимы" будут сливать радиоактивную воду в океан
В США произошла очередная стрельба в школе
Приставы арестовали здания, принадлежащие Росреестру
Байден не намерен в обозримом будущем увольнять посла в России
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
У первой штаб-квартиры NASA помянули Юрия Гагарина
В РПЦ жалуются на ЛГБТ-цензуру высокотехнологичных компаний

Родимые пятна могут "рассказать" о наличии рака кожи

Здоровье

Родимые пятна могут свидетельствовать о возникновении рака кожи, утверждают британские врачи.

Согласно статье в Express, следует быть внимательным к любым новым пятнам на коже, которые появляются после 21 года жизни. Еще большему опасению следует подвергать любые изменения пятен уже имеющихся. И особенно волновать должны родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более трех недель.

Любой из этих признаков, по данным специалистов, может говорить о раке кожи. При их обнаружении необходимо пройти обследование у онколога.

Ранее была названа диета, снижающая риск рака и сердечных заболеваний — так называемая средиземноморская.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Онкология не приговор, но...
Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Родимые пятна могут "рассказать" о наличии рака кожи
В Южной Корее недовольны возможным спуском воды с АЭС "Фукусима-1"
В МЧС по Петербургу рассказали о погибших "на мануфактуре" пожарных
В Миннесоте отстранён управляющий города после гибели чернокожего
Савченко: власти Украины плюют на воевавших в Донбассе
Диетолог рассказала, чем полезно перекусывать
С "Фукусимы" будут сливать радиоактивную воду в океан
В США произошла очередная стрельба в школе
Приставы арестовали здания, принадлежащие Росреестру
Байден не намерен в обозримом будущем увольнять посла в России
Популярное
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей

Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей. 

Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Политика. Новости и аналитика
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Полезно знать
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
Андрей Мартынюк Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве Андрей Мартынюк Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Здоровье и профилактика
Финики признали главным продуктом для здоровья женщин
Почему Россия не отказывается от поставок ракетных двигателей в США
Наука и техника
Почему Россия не отказывается от поставок ракетных двигателей в США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников