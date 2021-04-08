Названа диета, снижающая риск рака и сердечных заболеваний

Жить дольше — это просто, если знать, какие виды пищи следует употреблять. Бесчисленные исследования подчёркивают, что разумный выбор продуктов питания — один из лучший путей к здоровью и долголетию.

Долгая жизнь человека во многом определяется теми решениями, которые он принимает на своём жизненном пути. Выбор рекомендуемого количества упражнений, разумное употребление алкоголя, воздержание от курения и выбор правильных продуктов питания — всё это в совокупности определит, как долго человек проживёт.

Простой способ здорового питания с вкусными продуктами и профилактика основных заболеваний — средиземноморская диета. Исследования связывают богатую растениями диету с более низким риском преждевременной смерти, а также снижением риска развития рака, метаболического синдрома, сердечных заболеваний, депрессии и ухудшения состояния мозга. Эти эффекты объясняются питательными веществами и антиоксидантами растительной пищи, которые включают полифенолы, каротиноиды, фолиевую кислоту и витамин С.

Эксперты Американской кардиологической ассоциации с 1987 по 2016 год наблюдали за питанием 10 000 американцев среднего возраста. Их выводы таковы: люди, которые ели больше всего растительной пищи, имели на 16% более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, и на 29 — 52% более низкий риск смерти от рака, сердечных, почечных или гормональных заболеваний, сообщает Express.

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