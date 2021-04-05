Ожирение повышает риск развития бронхиальной астмы

Избыточный вес, для которого характерен лишний жир в организме, и астма, характеризующаяся проблемами с дыханием, тесно связаны.

Учёные предполагают, что ожирение влияет на лёгкие, что усугубляет астму.

В результате исследования, опубликованном в Европейском респираторном журнале, выяснилось, что люди, страдающие ожирением и астмой, имели большое количество жира в дыхательных путях.

Специалисты подвергли исследованию тканей лёгких испытуемых и пришли к выводу, что накопление жира было пропорционально индексу массы тела (ИМТ): то есть у тех, кто имел более высокое значение данного показателя, было больше жировых тканей в стенках дыхательных путей. У людей с низким ИМТ — меньше жировых отложений. Учёные предполагают, что жировые ткани провоцируют развитие воспалительных процессов в лёгких.

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