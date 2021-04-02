Одним из ранних симптомов артрита является тупая боль в руках, сообщили специалисты Американской академии хирургов-ортопедов. Боль может возникать после повышенной нагрузки на суставы, сообщает Express.
Ещё одним симптомом, указывающим на развитие данного заболевания, является чувство жжения в сустава.
Обычно такие ощущения наблюдаются утром, но на поздних стадиях заболевания могут появляться и ночью.
При появлении первых признаков артрита врачи рекомендуют сразу же обращаться к врачам.
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