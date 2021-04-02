При наиболее благоприятном сценарии развития пандемии коронавируса остается всего полгода "существования".
Так полагает замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она же отметила, что в худшем случае коронавирусу бушевать еще год.
"Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются", — цитирует ее слова ТАСС.
Пшеничная отметила, что конкретное развитие сценария напрямую зависит от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.
Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев усомнился, что пандемия в мире закончится в этом году.
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