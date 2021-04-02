В Роспотребнадзоре "прикинули", сколько еще быть пандемии

При наиболее благоприятном сценарии развития пандемии коронавируса остается всего полгода "существования".

Так полагает замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она же отметила, что в худшем случае коронавирусу бушевать еще год.

"Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются", — цитирует ее слова ТАСС.

Пшеничная отметила, что конкретное развитие сценария напрямую зависит от сознательности граждан и соблюдения ими профилактических мер.

Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев усомнился, что пандемия в мире закончится в этом году.