В РАН считают, что пандемия не закончится в этом году

В том, что пандемия коронавируса окончится в мире в 2021 году, усомнился советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
"Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших", — утверждает он.
По словам Малеева, в Европе снижения заболеваемости нет, а в Африке и некоторых азиатских странах низкий охват тестируемых. Академик считает, что пандемия стихнет, когда иммунитет будет у 70% населения.
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