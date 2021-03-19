Диетолог перечислила продукты, помогающие выспаться

Врачи не советуют наедаться перед сном, но и ложиться спать на голодный желудок тоже не стоит.

Диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как вечерний приём пищи помогает улучшить качество сна, сообщает "Лента.ру".

По словам специалиста, на ночь не следует есть высококалорийную и жирную пищу.

Нежелательно употреблять чай, кофе и алкогольные напитки.

Чувство голода можно утолить нежирным йогуртом, молоком или фруктами.

По словам диетолога, человек засыпает лучше после приёма пищи, содержащей триптофан, например, индейки, курицы, рыбы, молока, яиц, бобов, сыра или арахиса.

Употребление пищи с селеном позволяет лучше выспаться. Источники селена — это мясо, морепродукты, молочные продукты, злаки и орехи.

Салли Ши-По Поон советует по вечерам съедать пару киви. Исследования показали, что употребление этого фрукта за час до сна способствует быстрому засыпанию и улучшает сон.﻿﻿﻿﻿﻿