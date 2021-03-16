В США разработано лекарство, замедляющее развитие болезни Альцгеймера

Американские фармацевты разработали препарат, который поможет замедлить развитие болезни Альцгеймера, сообщает EVO-RUS. COM.

Основу лекарства составляют вещества, которые избавляют организм от отложений бета-амилоида и тау-белков, которые приводят к развитию у человека нейродегенеративных изменений.

Специалисты компании Eli Lilly создали донанемаб — моноклональное антитело. Оно обладает способностью влиять на скопления бета-амилоида в головном мозге человека и выводить их из организма.

Учёные провели исследования, которые показали, что донанемаб на 32% замедляет процесс снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Специалисты планируют провести ещё ряд экспериментов для подтверждения результатов.