Американские фармацевты разработали препарат, который поможет замедлить развитие болезни Альцгеймера, сообщает EVO-RUS. COM.
Основу лекарства составляют вещества, которые избавляют организм от отложений бета-амилоида и тау-белков, которые приводят к развитию у человека нейродегенеративных изменений.
Специалисты компании Eli Lilly создали донанемаб — моноклональное антитело. Оно обладает способностью влиять на скопления бета-амилоида в головном мозге человека и выводить их из организма.
Учёные провели исследования, которые показали, что донанемаб на 32% замедляет процесс снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Специалисты планируют провести ещё ряд экспериментов для подтверждения результатов.
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