Что мы заедаем фаст-фудом

Ученые установили связь между стрессом, который испытывают женщины с детьми, будь то финансовые трудности, нестабильные романтические отношения или частые переезды, и количеством потребляемого фаст-фуда. Статья была опубликована в журнале Nutrients.

Во время эксперимента участницам показывали видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

"Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: "Я впервые осознала, что испытываю такой стресс", — поделилась ведущий автор исследования, профессор Мей-Вей Чанг.

Она отметила, что многие из них испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса.