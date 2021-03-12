США отметит 4 июля День независимости от "ковида"

В США 4 июля вместе с Днем независимости государства будут праздновать еще и День независимости от коронавируса, заявил глава государства Джо Байден.

Это прозвучало в телеобращении к годовщине введения ограничений из-за пандемии. Байден призвал пройти вакцинацию и продолжать носить маски.

"Скажу правду, провести 4 июля с любимыми — это цель, но многое может измениться", — сказал президент США, подчеркивая особо, что ослаблять бдительность рано.

Ранее глава Белого дома отметил, что государство готово будет поделиться вакцинами от коронавируса с остальным миром, но только после того, как препаратами обеспечат всех американцев.