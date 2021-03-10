США готовы поделиться с миром вакцинами, но после себя

США готовы поделиться вакцинами от коронавируса с остальным миром, когда препаратами обеспечат всех американцев. Так заявил глава американского государства Джо Байден.
Он уверяет, что к концу мая 2021 года доз для вакцинации хватит всему взрослому населению страны, причем это "раньше на несколько месяцев, чем ожидалось", передает ТАСС.
"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, — подчеркнул Байден. — Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру".
Ранее в США было одобрено применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson.
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