США готовы поделиться с миром вакцинами, но после себя

США готовы поделиться вакцинами от коронавируса с остальным миром, когда препаратами обеспечат всех американцев. Так заявил глава американского государства Джо Байден.

Он уверяет, что к концу мая 2021 года доз для вакцинации хватит всему взрослому населению страны, причем это "раньше на несколько месяцев, чем ожидалось", передает ТАСС.

"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, — подчеркнул Байден. — Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру".

Ранее в США было одобрено применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson.