Приложение международного сертификата здоровья запущено в Китае

Мини-программа с китайской версией международного сертификата здоровья для путешественников будет популярна не во всех странах. Таким прогнозном с корреспондентом "Правды.Ру" поделился руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Приложение официально запустил мессенджер WeChat.
В сертификате будут указаны результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG. Также в нем будут ставить отметку о наличии либо отсутствии прививки от коронавируса.
Информация будет доступна ведомствам здравоохранения любого из государств.
"В Китае такая технология очень популярна. Дело в том, что китайцы доверяют своему правительству и не боятся обнародовать личные данные. Приложение помогает бороться с инфекцией. С его помощью можно в течение минут вычислить окружение человека, у которого выявлен вирус. Но в странах, где жители не доверяют власти, права человека ущемляют, ввод приложения может вызвать протестные настроения. Это будет расцениваться как обнародование личной информации, которая может попасть неизвестно в какие руки", — пояснил эксперт.
Похожая технология с использованием "кода здоровья" применялась в Китае уже в прошлом году. Ее цель была — сдержать распространение коронавируса. QR — код использовали для пропуска на работу, проезд в общественном транспорте и при посещении общественных мест.
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