Доктор Мясников опроверг популярный миф о раке груди

Чтобы обезопасить себя от рака груди, женщинам следует отказываться от курения и алкоголя, а не от ношения бюстгальтера, уверен доктор Мясников.

У многих женщин до сих пор бытует убеждение, что ношение бюстгальтера вызывает рак груди. В том, что это не так, постарался убедить прекрасную половину человечества врач Александр Мясников. По его словам, бюстгальтер может причинять неудобства, если неправильно подобран, но никак не связан с развитием онкологического заболевания.

"Никак не влияет. Что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Лучше всего защитит от развития злокачественных опухолей здоровый образ жизни, включающий богатые эстрогеном продукты, и умеренные физические нагрузки. Кроме того, женщинам старше 40 лет следует регулярно проходить маммографическое обследование, напомнил врач.