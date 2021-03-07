Чтобы обезопасить себя от рака груди, женщинам следует отказываться от курения и алкоголя, а не от ношения бюстгальтера, уверен доктор Мясников.
У многих женщин до сих пор бытует убеждение, что ношение бюстгальтера вызывает рак груди. В том, что это не так, постарался убедить прекрасную половину человечества врач Александр Мясников. По его словам, бюстгальтер может причинять неудобства, если неправильно подобран, но никак не связан с развитием онкологического заболевания.
"Никак не влияет. Что бы он там ни передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Лучше всего защитит от развития злокачественных опухолей здоровый образ жизни, включающий богатые эстрогеном продукты, и умеренные физические нагрузки. Кроме того, женщинам старше 40 лет следует регулярно проходить маммографическое обследование, напомнил врач.
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