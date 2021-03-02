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Байден предположил, что США избавится от коронавируса через год

Здоровье

Предположение о том, что США вернется к обычной жизни без угрозы COVID-19 через год, высказал глава государства Джо Байден.

Байден предположил, что США избавится от коронавируса через год

"Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше", — такую цитату из его выступления приводит Twitter-аккаунт Белого дома.

Байден заверил, что сможет за первые свои сто дней у власти организовать 100 миллионов вакцинаций для населения. Для этого будут использоваться все ресурсы американских властей. И к концу мая препарата хватит на всех взрослых американцев, число которых оценивается в 200 миллионов человек, полагает президент.

Байден также объявил, что компания Merck займется производством вакцины, которую разработал ее конкурент — Johnson & Johnson. Эта договоренность была достигнута при прямом участии Белого дома с целью нарастить потенциал производства.

Ранее сообщалось, что еще в январе успел привиться от коронавируса Дональд Трамп, бывший тогда президентом США. Чем именно он вакцинировался, не разглашается, но на момент его ухода в стране были одобрены инъекции, разработанные Moderna и Pfizer.

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Автор: Михаил Закурдаев
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