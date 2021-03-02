Предположение о том, что США вернется к обычной жизни без угрозы COVID-19 через год, высказал глава государства Джо Байден.
"Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше", — такую цитату из его выступления приводит Twitter-аккаунт Белого дома.
Байден заверил, что сможет за первые свои сто дней у власти организовать 100 миллионов вакцинаций для населения. Для этого будут использоваться все ресурсы американских властей. И к концу мая препарата хватит на всех взрослых американцев, число которых оценивается в 200 миллионов человек, полагает президент.
Байден также объявил, что компания Merck займется производством вакцины, которую разработал ее конкурент — Johnson & Johnson. Эта договоренность была достигнута при прямом участии Белого дома с целью нарастить потенциал производства.
Ранее сообщалось, что еще в январе успел привиться от коронавируса Дональд Трамп, бывший тогда президентом США. Чем именно он вакцинировался, не разглашается, но на момент его ухода в стране были одобрены инъекции, разработанные Moderna и Pfizer.
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